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21:29, 19 февраля 2025Мир

Зеленского предупредили об отсутствии терпения у Трампа

Белый дом: Трамп не собирается терпеть эскалацию со стороны Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не собирается терпеть эскалацию риторики со стороны украинского президента Владимира Зеленского. С таким предупреждением в интервью телеканалу Fox News выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

По его словам, в Вашингтоне недовольны риторикой властей Украины в ответ на выдвинутые экономические инициативы, включая вопрос об использовании полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи. Чиновник подчеркнул, что американские налогоплательщики имеют право на возвращение вложенных в Украину денег.

«Это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть», — сказал чиновник.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа. «Все, кто знает президента [Трампа], скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — сказал он.

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