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13:07, 19 февраля 2025Из жизни

Женщина расправилась с бойфрендом из-за завтрака

24-летняя американка Хаббард выстрелила в бойфренда из-за спора о завтраке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

24-летняя американка смертельно ранила бойфренда во время спора о завтраке. Об этом пишет FOX 8 Live.

Утром в воскресенье, 16 февраля, в полицию американского города Марреро, штат Луизиана, поступил звонок. Женщина по имени Тамириху Хаббард сообщила, что выстрелила в грудь 23-летнему мужчине, с которым жила. Полиция и скорая незамедлительно прибыли на место. Мужчину с огнестрельным ранением нашли лежащим на кухне без признаков жизни. Помочь ему медики были не в силах.

Позже Хаббард объяснила, что расправилась с бойфрендом из-за завтрака. Молодые люди не смогли договориться, что будут есть. Спор перерос в ссору, и в какой-то момент женщина схватила пистолет. Хаббард арестовали, ее ожидает тюремный срок.

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