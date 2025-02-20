Алсу отреагировала на насмешку Анастасии Решетовой

Алсу в ответ на насмешки Решетовой заявила, что не будет ввязываться в конфликт

Российская певица Алсу отреагировала на насмешку со стороны экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой. На эту тему артистка высказалась в шоу «ШБ-шоу» на телеканале MusicBox.

Авторы передачи вспомнили о дне рождении Решетовой, на котором выступал Алексей Чумаков, пригласивший виновницу торжества спеть вместе с ним. Этот момент запечатлел на видео приятель манекенщицы, стилист Алеко. «Я не певица, меня перепутали», — со смехом заявила Решетова в ролике.

По словам Алсу, она более не будет ввязываться в публичные конфликты. «Ты пытаешься меня спровоцировать на скандальчик? Не получится! Мне было все равно. Если кто-то пытается пиариться на моем имени, это его право. Меня это никак не задевает и не волнует», — ответила на вопросы ведущего знаменитость.

В сентябре 2024 года Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Манекенщицу обвиняли в том, что она является любовницей бывшего супруга певицы. Слухи о романе с Абрамовым экс-девушка рэпера не опровергла и не подтвердила.