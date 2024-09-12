Бывшая девушка Тимати впервые отреагировала на обвинения на фоне развода Алсу

Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода Алсу и Яна Абрамова

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ее слова прозвучали в ходе шоу In my Bag, ролик доступен во «ВКонтакте».

Манекенщицу обвиняли в том, что она является любовницей бывшего супруга исполнительницы. Слухи о романе с Абрамовым Решетова не опровергла и не подтвердила. «Наверное, где-то я это [эти испытания] заслужила, но я не согласна с тем словом, которым меня называли. И мои близкие, которые знают подробности моей жизни, меня такой тоже не считают. Это главное», — сказала она.

Экс-возлюбленная рэпера также добавила, что «люди видят то, что они хотят видеть». «И самое главное, что это меня никак не касается, это никак не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю», — заявила модель.

В июле Решетова назвала одно табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу. На вопрос одного из подписчиков модель ответила, что состояла в отношениях с мужчиной, который был старше ее больше чем на десять лет.

27 июня стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. Позже исполнительница прокомментировала слова Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — отметила певица, добавив к фразе подмигивающий эмодзи.