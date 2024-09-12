Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:27, 12 сентября 2024Культура

Бывшая девушка Тимати впервые отреагировала на обвинения на фоне развода Алсу

Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода Алсу и Яна Абрамова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ее слова прозвучали в ходе шоу In my Bag, ролик доступен во «ВКонтакте».

Манекенщицу обвиняли в том, что она является любовницей бывшего супруга исполнительницы. Слухи о романе с Абрамовым Решетова не опровергла и не подтвердила. «Наверное, где-то я это [эти испытания] заслужила, но я не согласна с тем словом, которым меня называли. И мои близкие, которые знают подробности моей жизни, меня такой тоже не считают. Это главное», — сказала она.

Экс-возлюбленная рэпера также добавила, что «люди видят то, что они хотят видеть». «И самое главное, что это меня никак не касается, это никак не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю», — заявила модель.

В июле Решетова назвала одно табу в отношениях с мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу. На вопрос одного из подписчиков модель ответила, что состояла в отношениях с мужчиной, который был старше ее больше чем на десять лет.

27 июня стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. Позже исполнительница прокомментировала слова Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — отметила певица, добавив к фразе подмигивающий эмодзи.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану»

      Популярный турецкий актер захотел жить в одном городе России

      В России создали дрон с отечественными компонентами

      Российский криминальный авторитет Бай получил срок за статус «смотрящего»

      Навка запросила многомиллионный грант на ледовое шоу

      Литва запланировала купить для Украины ракетные комплексы

      Европейский Центробанк снизил все ключевые ставки

      Зеленский ответил на вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России

      В России отреагировали на слова Маска о шаге к третьей мировой войне

      Кэти Перри отреагировала на фото с засмотревшимся на ягодицы Ким Кардашьян Орландо Блумом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше