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02:01, 20 февраля 2025Из жизни

53-летняя помощница учителя занялась сексом с подростком в школьном классе

KHQ-TV: В США 53-летняя помощница учителя из Айдахо совратила школьника в классе
Никита Савин
Никита Савин
Mary Strong

Mary Strong. Фото: Nez Perce County Court

В США помощницу учителя из штата Айдахо арестовали за совращение ученика. Об этом сообщает KHQ-TV.

Расследование против 53-летней Мэри Стронг из округа Нез-Перс началось 14 февраля. В распоряжении полиции оказался снимок, на котором помощница учителя была запечатлена с подростком в «компрометирующей позе».

Школьник рассказал, что обменивался со Стронг откровенными фото в мессенджере. 4 февраля, по словам ученика, он остался наедине с женщиной в школьном классе, и она занялась с ним сексом.

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Сначала Стронг отрицала все обвинения, включая неподобающее общение со школьником. Когда помощнице учителя предъявили снимки, она призналась в переписке с ним. Стронг заявила, что, возможно, отправила фотографии, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Первое слушание по ее делу состоялось 18 февраля. Была ли Стронг заключена под стражу, не сообщается.

Ранее в США учительница математики из штата Миссури попала в тюрьму за совращение 16-летнего ученика. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы.

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