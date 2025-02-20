Банк России оценил масштабы кредитного мошенничества

ЦБ: Объем кредитного мошенничества приблизился к 13 миллиардам рублей

В прошлом году объем кредитного фрода (мошенничества) в 23 крупнейших банках России достиг 12,8 миллиарда рублей. Такими данными поделился директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Его процитировал ТАСС.

Что касается общего объема операций без согласия клиентов, то его оценили в 26,9 миллиарда рублей.

Оказалось, что самый большой объем средств мошенникам достался через переводы от россиян. В IV квартале таким способом они вывели 2,3 миллиарда рублей. На второй позиции — выдачи через банкоматы (664 миллиона рублей), а на третьем месте — через кассы банков. В последнем случае речь идет о 133 миллионах рублей.

Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров. Причиной этого стал скачок цен на дропперские карты на черном рынке. Если раньше они стоили 10-15 тысяч рублей, то теперь стоимость поднялась до 70 тысяч.