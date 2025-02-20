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11:27, 20 февраля 2025Экономика

Доллар укрепил позиции в международной торговле

Bloomberg: Доля платежей в долларах по всему миру выросла до 50,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В январе этого года укрепились позиции доллара в мировой торговле. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно сослалось на пресс-релиз системы SWIFT, согласно которому доля платежей в долларах в первый месяц 2025 года увеличилась до 50,2 процента по сравнению с 49,1 процента месяцем ранее.

Оказалось, что именно на доллар, как и прежде, приходится большая часть трафика SWIFT. За последние примерно полтора года он составлял в среднем около 48 процентов от общего мирового трафика. На втором месте расположился евро, доля которого составила в среднем около 23 процентов. Следом идет фунт стерлингов с 7,1 процента.

Комментируя эту ситуацию, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер заметил, что если появится альтернатива доллару, то она не может быть просто такой же хорошей, как «американец». Она должна быть лучше.

Ранее экономист Михаил Беляев предсказал, что доллар будет удерживать статус ведущей мировой валюты столько, сколько США смогут занимать существенное место в мировой экономике. Рассуждать же о дедолларизации мировой экономики в обозримой перспективе не представляется возможным.

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