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17:04, 20 февраля 2025Экономика

Экономисты жестко раскритиковали тарифную политику Трампа

Джеффри Сакс: Стратегия Трампа по ослаблению Китая обречена на провал
Кирилл Луцюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Агрессивная торговая политика новых властей США продиктована многими мотивами, один из которых — попытка ослабить Китай. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете Джеффри Сакс. Его процитировало издание China Daily.

Еще одна причина — это стимулировать американский экспорт. Однако стратегия нынешнего президента США Дональда Трампа, по мысли Сакса, обречена на провал. Экономист убежден, что Китай перестроится на торговлю с остальным миром, в то время как конкурентоспособность американского экспорта на третьих рынках упадет.

Похожую точку зрения высказал профессор экономики в Университете Брауна (штат Род-Айленд) Шебнем Калемли-Озджан. Он сослался на мнение многих экономистов, уверенных в том, что тарифы Трампа в конечном итоге дорого обойдутся американскому потребителю. Кроме того, они могут обернуться повышением курса доллара, а следовательно, американским экспортерам будет сложно продавать товары в другие страны.

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В связи с этим издание напомнило, что в 2018 году Трамп ввел 50-процентную пошлину на импорт стиральных машин. В итоге они подорожали примерно на 12 процентов. В общей сложности жители США стали в год платить за эту технику на полтора миллиарда долларов больше.

Ранее компания Acer заявила о 10-процентном повышении в США цен на ноутбуки из-за тарифов Трампа.

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