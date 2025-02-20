Глава МИД Китая прокомментировал прошедшие переговоры с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И о переговорах с Лавровым: вносим вклад в укрепление мира

Россия и Китай вносят вклад в укрепление мира во всем мире. Так прошедшие переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым прокомментировал глава МИД КНР Ван И, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вместе Китай и Россия внесут вклад в укрепление мира, стабильности, развития и процветания во всем мире», — сказал китайский министр, указав, что стороны подписали соответствующее соглашение.

Ранее Лавров сообщил, что Ван И посетит Москву с официальным визитом. «Так что следующий наш контакт будет уже в России», — заявил он.