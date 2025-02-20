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20:32, 20 февраля 2025Из жизни

Купальщик спас вынесенную на пляж акулу и попал на видео

What's the Jam: В Чили мужчина спас вынесенную на пляж сельдевую акулу
Никита Савин
Никита Савин

В Чили купальщик голыми руками оттащил в воду акулу, которую вынесло на пляж. Видео, запечатлевшее спасение хищной рыбы, опубликовал сайт What's the Jam.

Инцидент произошел на пляже города Винья-дель-Мар 14 февраля. На кадрах видна полутораметровая акула, которая заплыла на мелководье и металась у берега. Хищную рыбу окружили посетители пляжа и начали снимать на камеры мобильных телефонов. В итоге нашелся мужчина, который схватил акулу за хвост, оттащил поглубже в воду и выпустил.

Как пишет What's the Jam, рыба была сельдевой акулой. Они могут вырастать до 3,7 метра и весить почти 600 килограммов. Биолог Николас Перес Сальгадо сказал в интервью, что, скорее всего, акула преследовала добычу, оказалась слишком близко к берегу, и ее выбросило на мелководье волнами.

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Специалисты Национальной службы рыболовства Чили заявили, что отдыхающим лучше не вступать в контакт с выброшенными на берег морскими животными, так как «их поведение может быть непредсказуемым».

Ранее сообщалось, что в США акуленок появился на свет в аквариуме, где более трех лет не живут самцы. Таинственный детеныш вылупился из яйца калифорнийской раздувающейся акулы.

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