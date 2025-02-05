Таинственный акуленок появился на свет в аквариуме без самцов

В Луизиане акуленок вылупился из яйца в аквариуме, где не жили самцы

В американском городе Шривпорт, штат Луизиана, акуленок появился на свет в аквариуме, где более трех лет не живут самцы. Об этом сообщает CNN.

Таинственный детеныш вылупился из яйца калифорнийской раздувающейся акулы. Его назвали Йоко. Сотрудники океанариума признались, что не ожидали его появления. Они отметили, что есть два возможных объяснения этого феномена.

Первое — партеногенез. При этой форме размножения женские половые клетки развиваются во взрослый организм сами, без оплодотворения. Второе возможное объяснение — отсроченное оплодотворение, когда зачатие происходит спустя долгое время после спаривания.

Кевин Фельдхайм, изучающий спаривание акул, отметил, что самки способны приспосабливаться к отсутствию самцов путем хранения их спермы. Пока ученым не известно, как долго акула может ее держать в себе. По словам Фельдхайма, однажды он изучал особь, которая сохраняла сперму самца почти четыре года.

Представители океанариума Шривпорта заявили, что проведут ДНК-тест Йоко, когда он подрастет, чтобы точно установить, как же он появился на свет.

Ранее сообщалось, что в Портсмуте, Великобритания, «самец» змеи Роналдо родил 14 детенышей, хотя не контактировал с сородичами как минимум девять лет. Ученые раскрыли путаницу с полом Роналдо, только когда поняли, что особь зачала змеенышей с помощью партеногенеза.