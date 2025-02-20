Малышева назвала средство номер один для борьбы с инфекциями

Врач Малышева назвала мытье рук средством номер один от инфекций

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о самом эффективном средстве для борьбы с инфекциями. Выпуск с объяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, самым эффективным можно считать мытье рук. Продеус добавил, что во время этого процесса погибает большая часть болезнетворных бактерий. Он отметил, что если не мыть руки, вероятность заболеть становится в шесть раз выше, так как микробы находятся на дверных ручках, поручнях общественного транспорта и других поверхностях, которых касается человек в течение дня.

Малышева напомнила, что мыть руки необходимо с мылом. «Это средство номер один для борьбы с инфекцией», — констатировала врач. Продеус уточнил, что нужно совершать эту гигиеническую процедуру от четырех до шести раз в день.

Ранее Малышева и Продеус назвали единственный правильный способ мытья рук. Они заявили, что следует использовать жидкое мыло.