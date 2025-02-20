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08:29, 20 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали снег и гололедицу

Гидрометцентр: 20 февраля в Москве и Подмосковье ожидаются снег и гололедица
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В четверг, 20 февраля, в Москве и Подмосковье ожидаются небольшой снег и гололедица. Такую погоду жителям столицы пообещали специалисты Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег. Местами гололедица», — поделились информацией синоптики. Температура днем в Москве составит минус пять-семь градусов, по области — минус четыре-девять градусов, а давление — 759 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть в северном и северо-западном направлениях со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее в этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 23 февраля в Москве прогнозируется солнечная погода без осадков. По его словам, температура будет в пределах нормы и составит ночью около минус 10, а днем — минус два-четыре градуса.

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