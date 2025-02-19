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06:01, 20 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам рассказали о погоде 23 февраля

Синоптик Шувалов спрогнозировал 23 февраля в Москве солнечную погоду
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В воскресенье, 23 февраля, в Москве ожидается солнечная погода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«Погода будет с утра морозная, днем — менее морозная. Солнечная погода, без осадков, ветер слабый. Ночью — около минус 10, днем — минус 2-4. Совершенно нормальная февральская погода», — рассказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что осадков в День защитника Отечества в столице не ожидается из-за повышенного давления. Оно начнет идти вверх во второй половине недели и в четверг превысит норму на 10-12 миллиметров ртутного столба.

По данным ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, температура 23 февраля приблизится к климатической норме, а после праздников пойдет на повышение, и столичные жители ощутят слабый плюс.

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