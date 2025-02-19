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12:20, 19 февраля 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на День защитника Отечества

Синоптик Вильфанд: 23 февраля в Москве ожидается минус 2-4 градуса
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В День защитника Отечества столбики столичных термометров будут держаться ниже нуля. О погоде в праздники агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

23 февраля в Москве прогнозируется минус 2-4 градуса днем. Ночью, по сведениям синоптика, температура может опуститься до отметки в минус 10 градусов. Осадков в городе не ожидается из-за повышенного давления. Оно начнет идти вверх во второй половине недели и в четверг превысит норму на 10-12 миллиметров ртутного столба. В пятницу разница составит 20-22 миллиметра. Облачная погода сменится солнечной, рассказал Вильфанд.

По данным ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, температура 23 февраля приблизится к климатической норме, а после праздников пойдет на повышение, и столичные жители ощутят слабый плюс.

Ранее москвичам рассказали, когда в мегаполис вернется оттепель. Ждать плюсовых значений нужно со следующей недели, более выраженной оттепель станет со вторника, 25 февраля. Такая оттепельная погода продержится в столице до конца февраля. Однако на северо-западе России потепление начнется уже с этого четверга, 20-го числа.

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