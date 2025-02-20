Москвичам рассказали о приближении весны

Синоптик Шувалов: Потепление в столице ожидается 25–26 февраля

В столицу идет весна: потепление ожидается во вторники и среду, 25–26 февраля, когда температура воздуха перейдет отметку в плюс один градус Цельсия. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снежный покров полностью сойдет в начале марта, к концу первой пятидневки, которая будет отмечена плюсовой температурой.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что на смену неожиданному похолоданию и снегопадам в столицу придет весна, причем раньше обычного. Минимальная температура в пятницу, 21 февраля, составит от минус 12 до минус 10 градусов ночью, днем ожидается минус 6 — минус 4 градуса. В День защитника Отечества дневная температура повысится и дойдет до минус 3 — минус 1 градуса, ночью воздух остынет до минус 8 — минус 10.