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18:13, 20 февраля 2025Экономика

Москвичей призвали опасаться гололедицы

В Москве ввели предупреждение о гололедице
Мария Черкасова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до пятницы, 21 февраля. Об этом сообщил российский Гидрометцентр.

Предупреждение продлено до 22:00 21 февраля. Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье до 21:00 21 февраля.

По данным синоптиков, в пятницу, 21 февраля, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура будет держаться на уровне минус 3-5 градусов Цельсия. В субботу, 22 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура — минус 1-3 градуса. Такая же погода ожидается в воскресенье, 23 февраля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопады в Москве и области практически прекратились — теперь осадков в Москве и Подмосковье не ожидается ближайшие шесть дней.

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