На МКАД произошла авария с двумя грузовиками

Дептранс: Движение по МКАД частично затруднено из-за столкновения грузовиков

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

ДТП произошло на 67-километра дороги в районе «Крокус Сити Холла», там столкнулись два грузовика. Других подробностей об аварии департамент транспорта пока не привел.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.