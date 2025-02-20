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04:16, 20 февраля 2025Ценности

Папарацци сняли известную девушку-диджея в крошечном купальнике

Американского диджея Шантель Джеффрис в крошечном купальнике сняли папарацци
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: dailymail.co.uk

Известного американского диджея, модель и блогершу Шантель Джеффрис сняли в откровенном наряде на отдыхе в Майами, США. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 32-летнюю знаменитость на пляже в пестром крошечном купальнике, который состоял из микробюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Вдобавок девушка распустила вьющиеся темные волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в феврале 43-летняя Джессика Альба опубликовала фото в купальнике. Звезда «Фантастической четверки» и «Города грехов» разместила кадр, на котором она стояла в раздельном купальнике с принтом в виде пальм напротив зеркала.

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