43-летняя Джессика Альба опубликовала фото в купальнике

Американская актриса Джессика Альба опубликовала фото в купальнике

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» и «Города грехов» разместила кадр, на котором она стояла в раздельном купальнике с принтом в виде пальм напротив зеркала. При этом знаменитость показала стройную и подтянутую фигуру.

Кроме того, Альба надела босоножки на высокой платформе, шляпу и солнцезащитные очки. Ее образ завершили массивные серьги-кольца и множество браслетов.

Ранее в феврале 43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа. Актриса позировала в серой толстовке и с распущенными волосами.