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04:15, 19 февраля 2025Ценности

43-летняя Джессика Альба опубликовала фото в купальнике

Американская актриса Джессика Альба опубликовала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jessicaalba

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» и «Города грехов» разместила кадр, на котором она стояла в раздельном купальнике с принтом в виде пальм напротив зеркала. При этом знаменитость показала стройную и подтянутую фигуру.

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Кроме того, Альба надела босоножки на высокой платформе, шляпу и солнцезащитные очки. Ее образ завершили массивные серьги-кольца и множество браслетов.

Ранее в феврале 43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа. Актриса позировала в серой толстовке и с распущенными волосами.

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