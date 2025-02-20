Покупателям квартир назвали план действий при банкротстве застройщика

Риелтор Монастырская: При банкротстве девелопера покупатель может вернуть деньги

В случае банкротства застройщика покупатели квартир в новостройке могут вернуть внесенные деньги. План действий в такой ситуации назвала россиянам вице-президент Российской гильдии риелторов в Красноярске Ирина Монастырская, пишет aif.ru.

Если новостройка продавалась с использованием счетов эскроу, как большинство недвижимости сейчас, то нужно сначала расторгнуть договор долевого участия в строительстве, который заключали с девелопером. «После погашения записи о регистрации договора долевого участия в ЕГРН банк направит внесенные деньги со счета эскроу дольщику», — рассказала Монастырская.

Второй вариант, по словам риелтора, — дождаться, когда возведение проекта продолжит новый застройщик, и получить свою квартиру. Для этого нужно включить свои требования к застройщику в реестр требований участников долевого строительства — тогда средства со счета эскроу спишут на специальный счет, уточнила эксперт.

Ранее экономист Инна Литвиненко спрогнозировала массовые банкротства застройщиков в России. По словам специалистки, рынок жилья в стране сильно затоварен — около 60 процентов квартир остаются нераспроданными, а девелоперы не спешат снижать цены даже на фоне низкого спроса. Застройщикам проще объявить себя банкротами, чем выполнять обязательства перед дольщиками.