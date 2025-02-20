Бразилия отказалась продавать оружие тому, кто убивает россиян

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отверг просьбы канцлера Германии Олафа Шольца продать оружие для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отказе от сделки бразильский лидер сообщил на брифинге, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале правительства страны.

«Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще», — сказал Лула да Силва, подчеркнув, что он сам выступает за мир, а Бразилия будет и в дальнейшем придерживаться нейтралитета.

Ранее американский журнал написал, что Британия и Бразилия, являющаяся союзником России, стали лучшими друзьями, несмотря на разногласия по вопросу урегулирования конфликта на Украине.