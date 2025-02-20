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14:46, 20 февраля 2025Россия

Россия вернула из США оказавшихся в тяжелой ситуации детей

Львова-Белова: Из США в Россию возвращены оставшиеся без дома мать и двое детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

США вернули в Россию россиянку и ее двоих детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в Telegram.

По словам омбудсмена, к ней обратилась жительница Уфы, рассказавшая, что проживавшая в Соединенных Штатах ее дочь с мужем лишились дохода и жилья. Кроме того, социальные службы забрали их детей и рассматривали возможность передачи брата с сестрой другой семье. После этого специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка связались с американскими юристами и начали переговоры о возвращении несовершеннолетних с матерью в Россию, передав необходимый пакет документов.

«Американский суд запрашивал информацию о наличии рядом школы, поликлиники, больницы, условиях проживания дедушки и бабушки и другие данные. Скрупулезно выяснял все детали», — рассказала Львова-Белова.

В феврале судья принял решение о передаче детей из соцучреждения матери и возможности их перемещения в Россию. 20 февраля женщина с дочерью и сыном прибыли в Уфу и встретились с родственниками. Судьба отца семьи не уточняется.

Ранее Украина при посредничестве Катара передала России двух 12-летних сестер, проживавших у бабушки с дедушкой и после начала боевых действий разделенных с матерью. Церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве.

ЖЗЛ
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