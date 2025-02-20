Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

РИА Новости: Мошенники начали предлагать россиянам замену ключей домофона

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей от домофона. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к учетной записи пользователя на «Госуслугах», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные компании «Видеоглаз».

По словам экспертов, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками компаний, которые специализируются на системах безопасности. Они предлагают собеседнику бесплатную замену ключей от домофона и в случае согласия просят назвать код из СМС, якобы отправленный компанией.

На самом деле код откроет злоумышленникам доступ к личным данным клиента. В том числе он позволит зайти в учетную запись на портале «Госуслуги», а также даст возможность списать средства с банковских карт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Олег Седов дал россиянам советы по безопасной оплате счетов за ЖКХ. Он рекомендовал проверять реквизиты платежа.