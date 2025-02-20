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13:42, 20 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам колонии за поджог базовой станции сотовой связи

В Новокузнецке мужчину осудили на 12 лет за поджог базовой станции сотовой связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новокузнецке мужчину осудили на 12 лет за поджог базовой станции сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Как установил суд, 22-летний местный житель через интернет получил задание от неустановленного лица за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей совершить поджог базовой станции сотовой связи. Следуя инструкции, в ноябре 2023 года в ночное время он совершил поджог в Кузнецком районе города. В результате пожара на станции выгорело телекоммуникационное оборудование.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали его, вознаграждение он не успел получить.

Суд приговорил подсудимого к 12 годам и трем месяцам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также он должен выплатить оператору сотовой связи ущерб в размере 865 462 рубля.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали по подозрению в подготовке диверсии.

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