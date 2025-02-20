Россиянина задержали по подозрению в подготовке диверсии

Жителя Брянской области задержали по подозрению в подготовке поджога локомотива

В Брянской области задержали мужчину по подозрению в подготовке диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

По данным агентства, мужчина планировал поджечь локомотив на станции Унеча на Московской железной дороге. Он произвел подготовку к поджогу, но его деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ и МВД.

Местный житель задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двоих россиян осудили за поджог вышки сотовой связи.