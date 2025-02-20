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20:02, 20 февраля 2025Наука и техника

Российский «СКАТ 350М» вызвал интерес на выставке в Абу-Даби

«Калашников»: Беспилотник «СКАТ 350М» вызвал интерес на выставке в Абу-Даби
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский беспилотник «СКАТ 350М» вызвал интерес специалистов, военных и официальных делегаций на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

В компании называют представленный на мероприятии «СКАТ 350М» гражданским беспилотником, который может найти широкое применение в народном хозяйстве. В России серийно производимый дрон используется, в частности, в ходе специальной военной операции для воздушного наблюдения и поиска целей в различных диапазонах электромагнитного спектра.

В частности, беспилотник позволил обнаружить системы RM-70 Vampire, склады боеприпасов и военные предприятия противника. «Это самый лучший БЛА в тактическом звене. Он очень хорошо зарекомендовал себя в зоне проведения СВО. Мы постоянно получаем положительные отзывы от военнослужащих», — сказал гендиректор концерна Алан Лушников.

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Со ссылкой на оценку военных руководитель заявил, что «СКАТ 350М» «прост в эксплуатации как автомат Калашникова и при этом имеет много необходимого им функционала», чем и вызван интерес к нему на мировом рынке.

Ранее концерн сообщил, что «Калашников» впервые покажет беспилотник «СКАТ 350М» на выставке IDEX 2024 в Абу-Даби, которая пройдет с 17 по 21 февраля.

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