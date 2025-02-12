Российский дрон «СКАТ 350М» впервые покажут в Абу-Даби

«Калашников» впервые покажет дрон СКАТ 350М на выставке в Абу-Даби

«Калашников» впервые покажет беспилотник «СКАТ 350М» на выставке IDEX 2024 в Абу-Даби (ОАЭ), которая пройдет с 17 по 21 февраля. Об этом сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" впервые представит многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом гражданского назначения СКАТ 350М на рынке Ближнего Востока в рамках международной конференции и выставки вооружений IDEX 2025», — говорится в сообщении.

Российский дрон предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в сложных погодных условиях. Длительность полета дрона — четыре часа. За один вылет «СКАТ 350М» может преодолеть расстояние более 240 километров. Аппарат несет различную полезную нагрузку, включая мультиспектральную камеру, которая позволяет фиксировать информацию, недоступную для глаз человека.

В октябре 2024 года стало известно, что разработчики разведывательного беспилотника «Скат 350М» выпустили симулятор для подготовки операторов дрона.