В России создали симулятор для подготовки операторов «Ската»

Создатели дрона «Скат 350М» выпустили симулятор для подготовки операторов БПЛА

Разработчики разведывательного беспилотника «Скат 350М» выпустили симулятор для подготовки операторов дрона. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Создатели разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Скат 350М" разработали рекомендации для учебной программы по подготовке операторов своего БПЛА. Она включает, в том числе, практические занятия на симуляторе, максимально точно имитирующем управление полетом изделия», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что подготовку в специальном учебном центре предприятия ведут по трем программам. Инструкторы обучают основам пилотирования дронов, готовят специалистов по эксплуатации систем с несколькими БЛА и операторов беспилотников с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.

Директор дивизиона БЛА «Калашникова» Александр Лихачев подчеркнул, что в программах обучения делают упор на отработке полетных заданий. По его словам, используемый в обучении симулятор не имеет аналогов в России.

Ранее в октябре стало известно, что «Скат 350М» в ходе модернизации получил возможность менять частоты канала управления в полете. Это снизило уязвимость аппарата для воздействия средств радиоэлектронной борьбы.