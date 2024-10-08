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16:42, 8 октября 2024Наука и техника

В России создали симулятор для подготовки операторов «Ската»

Создатели дрона «Скат 350М» выпустили симулятор для подготовки операторов БПЛА

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Разработчики разведывательного беспилотника «Скат 350М» выпустили симулятор для подготовки операторов дрона. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Создатели разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Скат 350М" разработали рекомендации для учебной программы по подготовке операторов своего БПЛА. Она включает, в том числе, практические занятия на симуляторе, максимально точно имитирующем управление полетом изделия», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что подготовку в специальном учебном центре предприятия ведут по трем программам. Инструкторы обучают основам пилотирования дронов, готовят специалистов по эксплуатации систем с несколькими БЛА и операторов беспилотников с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.

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Директор дивизиона БЛА «Калашникова» Александр Лихачев подчеркнул, что в программах обучения делают упор на отработке полетных заданий. По его словам, используемый в обучении симулятор не имеет аналогов в России.

Ранее в октябре стало известно, что «Скат 350М» в ходе модернизации получил возможность менять частоты канала управления в полете. Это снизило уязвимость аппарата для воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

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      Даниил Иринин
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