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20:59, 2 октября 2024Наука и техника

Уязвимость российского «Ската» для РЭБ снизили

«Калашников» снизил уязвимость дрона «Скат 350М» для средств РЭБ

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Разведывательный дрон «Скат 350М» в ходе модернизации получил возможность менять частоты канала управления в полете, благодаря чему снизилась уязвимость для воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram.

«Мы внедрили уникальное техническое решение, позволяющее переключать канал прямо в момент полета. Мы можем уйти на другой канал или уменьшить мощность текущего, чтобы ускользнуть от средств РЭБ противника», — привели в концерне слова директора дивизиона беспилотных летательных аппаратов Александра Лихачева.

По его словам, наземное приемо-передающее устройство (НППУ) получило дополнительные антенны типа «волновой канал». НППУ обеспечивает программное переключение между узко- и широконаправленными антеннами. Кроме того, линию связи между наземной станцией управления и НППУ увеличили до 500 метров, что обеспечивает безопасность работы расчета «Ската».

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В «Калашникове» добавили, что изменения обусловлены, в частности, обратной связью от бойцов из зоны спецоперации, которые использовали «Скат». Специалисты увеличили число каналов на НППУ до 32.

В апреле стало известно, что «Скат 350М» впервые представят на выставке «Экспотехностраж. День передовых технологий». Беспилотник развивает скорость до 120 километров в час, а длительность полета составляет 240 минут. Размах крыла дрона с электродвигателем — 3,2 метра.

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      Даниил Иринин
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