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16:21, 20 февраля 2025Экономика

Собянин назвал ключевые стройки в Москве

Собянин: В 2025 году ключевым будет строительство метро и космического центра
Мария Черкасова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2025-2026 годах в перечне ключевых строек столицы окажутся северный участок Троицкой линии метро, Национальный космический центр и реконструкция Московского ипподрома. Об этом у себя в блоге в Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе ключевых строек на 2025–2026 годы: северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ», новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира и новые корпуса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 в Сколково.

В 2024 году основной задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также строительство домов по программе реновации, сообщил мэр.

Ранее москвичей призвали поучаствовать в голосовании о будущем Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. По словам мэра города Сергея Собянина, старое здание цирка было построено более полувека назад и к настоящему моменту полностью исчерпало свой ресурс.

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