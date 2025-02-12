«Активные граждане» выскажут мнение о будущем цирка на проспекте Вернадского

В «Активном гражданине» обсудят перспективы развития цирка на Вернадского

В Москве открылось голосование за будущее Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Глава города отметил, что старое здание цирка было построено более полувека назад и к настоящему моменту полностью исчерпало свой ресурс. По его словам, постройка не может обеспечить комфорт зрителей и качество представлений. «В жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся», — объяснил Собянин.

Мэр считает, что в Москве нужно построить новый цирк, приспособленный под современные нужды. В том числе он должен быть оснащен для представлений с виртуальной реальностью и другими технологиями. Собянин отметил, что даже после ремонта старое здание не получится обеспечить всем необходимым.

«Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку. И если быть, то где — на старом месте у метро "Университет" или в другом месте», — заключил глава города. Проголосовать можно на сайте проекта «Активный гражданин».