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17:54, 20 февраля 2025Россия

Стало известно о тяжелых боях после захода войск на Украину из Курской области

Военблогер Подоляка сообщил о тяжелых боях после захода войск из Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тяжелые бои начались после захода российских войск из Курской области на территорию Украины. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России попытались зайти в Новенькое, а также взяли под контроль первые опорные пункты. При этом украинские войска оказывают упорное сопротивление, добавил Подоляка.

«Бои идут очень трудные. Противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление. Это что касается северо-западной клешни охвата Суджи», — написал он.

В районе населенных пунктов Куриловка и Гуево у российских войск имеются тактические успехи, однако военблогер подчеркнул, что там «тоже все идет очень и очень тяжело».

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Каких-либо других подробностей глава государства не привел.

По данным канала «Военный Осведомитель», заход ВС России в Сумскую область Украины может быть направлен на пресечение или существенное нарушение снабжения той части Вооруженных сил Украины, которая находится в Курской области.

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