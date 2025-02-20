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19:04, 20 февраля 2025Силовые структуры

Трех работавших на мошенников молодых россиян задержали за обман пенсионеров

В Москве задержали 3 курьеров мошенников, забравших у пенсионеров 22 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники полиции задержали трех молодых людей, работавших на мошенников и забравших у обманутых ими пенсионеров 22 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, жертвой аферистов стали пять жителей столицы в возрасте от 60 до 78 лет. Все они получили звонки от неизвестных, которые убедили их поместить все имевшиеся накопления на «безопасный счет». Поверив мошенникам, пенсионеры передавали наличные приехавшим на место курьерам.

Всего по делу задержаны трое человек – 19-летний житель Новосибирска, а также 22-летний и 18-летний жители Кемеровской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Фигуранты находятся под стражей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил 38-летнюю москвичку Полину Драпову к 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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