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15:00, 20 февраля 2025Из жизни

Убийцу женщины и ее семилетнего сына поймали через 46 лет

People: В США арестовали преступника, который убил женщину и ее сына в 1979 году
Никита Савин
Никита Савин
Abdulmalik Husain

Abdulmalik Husain. Фото: Omaha Police Department

В США арестовали преступника, который расправился с женщиной и ее сыном 46 лет назад. Об этом пишет People.

Останки 26-летней Дерошии Мэтьюз и семилетнего Камала Мэтьюза обнаружили в городе Омаха, штат Небраска, 24 апреля 1979 года. Обоих душили веревкой или шнуром. Женщина была изнасилована.

Поймать убийцу по горячим следам не удалось. Среди подозреваемых был некий Луис Уокер, который знал Дерошии Мэтьюз с 1975 года, однако его связь с преступлением доказать не удалось. В 2004 году Уокер, который к тому времени сменил имя на Абдулмалик Хусейн, был задержан за преступление, совершенное в штате Колорадо, и его ДНК была добавлена в полицейскую базу данных. Она совпала с ДНК с места преступления в Небраске. Однако прокуратуре пришлось снять все обвинения из-за ошибки в документах.

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В 2021 году следователи повторно изучили улики с использованием более совершенных методов исследования ДНК. Им удалось добыть необходимые доказательства, и 11 февраля 2025 года Хусейна арестовали.

На данный момент преступнику 67 лет. Он находится под стражей без права выхода под залог.

Ранее в Канаде арестовали преступника, который расправился с беременной женщиной в 1998 году. Поймать преступника удалось благодаря генеалогическому исследованию его ДНК-профиля.

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