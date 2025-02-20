Американская конгрессвумен Тейлор-Грин назвала Зеленского вымогателем

Член Палаты представителей США конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин назвала президента Украины Владимира Зеленского вымогателем и призвала завершить военный конфликт. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

«Война на Украине всегда была финансируемой и контролируемой государством операцией по отмыванию денег и войной чужими руками против России», — написала американский парламентарий.

По ее словам, Зеленский «вымогает деньги у всех, отменяя выборы и уничтожая свободу слова на Украине» и он уже «уничтожил целое поколение украинских мужчин».

Ранее Тейлор-Грин заявила, что американцы приветствуют решение администрации президента Дональда Трампа приостановить помощь другим государствам.