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12:38, 20 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли договоренности России и США

Песков: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сторонами было принято решение начать возобновление российско-американского диалога по всем параметрам», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал на то, что между странами ведется обсуждение обмена заключенными, поэтому нельзя исключать продолжение этого процесса.

18 февраля российская и американская делегации впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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