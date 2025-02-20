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12:35, 20 февраля 2025Мир

Песков ответил на вопрос об обмене заключенными между Россией и США

Песков: Нельзя исключать продолжение обмена заключенными между Россией и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Между Россией и США ведется обсуждение обмена заключенными, нельзя исключать продолжение этого процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — отметил представитель Кремля.

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России американского гражданина Марка Фогеля. Осужденный за контрабанду наркотиков американец вернулся на родину в рамках обмена между Москвой и Вашингтоном. В обмен на Фогеля российская сторона вернула осужденного в США россиянина Александра Винника.

После состоявшегося обмена заключенными президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили российско-американские отношения, а также договорились об организации личной встречи.

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