В ЛНР рассказали об активизации ВСУ на одном из участков фронта

Марочко: ВСУ активизировались в кременских лесах и используют БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в кременских лесах и используют БПЛА. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«С направления Серебрянки отмечено выдвижение усиленных взводов противника для контратакующих действий», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко сообщил об участившемся использовании БПЛА ВСУ и многократном росте числа артиллерийских обстрелов на данном участке фронта в ЛНР. Он также рассказал об активизации украинских военных по строительству инженерных укреплений на одном из участков фронта протяженностью более восьми километров.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ в Волчанске поджигают тела сослуживцев для обезличивания. Он добавил, что «большое количество трупов» было обнаружено в районе волчанской поликлиники и больницы.