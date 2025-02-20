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08:16, 20 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об активизации ВСУ на одном из участков фронта

Марочко: ВСУ активизировались в кременских лесах и используют БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в кременских лесах и используют БПЛА. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«С направления Серебрянки отмечено выдвижение усиленных взводов противника для контратакующих действий», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко сообщил об участившемся использовании БПЛА ВСУ и многократном росте числа артиллерийских обстрелов на данном участке фронта в ЛНР. Он также рассказал об активизации украинских военных по строительству инженерных укреплений на одном из участков фронта протяженностью более восьми километров.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ в Волчанске поджигают тела сослуживцев для обезличивания. Он добавил, что «большое количество трупов» было обнаружено в районе волчанской поликлиники и больницы.

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