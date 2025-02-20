Independent: Украина будет терять миллиард гривен в год из-за пошлин на сталь

Из-за действия американских пошлин на сталь Украина будет терять миллиард гривен в год. Такую угрозу для металлургической отрасли страны увидели в The Independent.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение тарифов на импорт. По его словам, это уравняет условия международной торговли и сделает американские заводы более конкурентоспособными. Согласно подсчетам Украинской ассоциации производителей стали, если импортные пошлины США вступят в силу, это обойдется отрасли в 2,4 миллиарда гривен (58 миллионов долларов) доходов, а правительству — в миллиард гривен (24 миллиона долларов) налогов в год.

Украина надеется получить отсрочку на действие тарифов до марта 2026 года для местной стали и произведенных из нее товаров в Евросоюзе. Аргументом выдвигают довод, что общая стоимость стали, поставляемой в США напрямую из Украины и через переработку в ЕС, составляет всего 0,81 процента от общего объема импорта в США и не может представлять серьезной угрозы для американской промышленности.

«Сохранение тарифных льгот для украинской стали, в том числе продукции позволит украинским экспортерам продолжать свою деятельность, вносить вклад в государственный бюджет и поддерживать экономику страны в целом», — отметили в ассоциации.

США не смогут поддерживать пошлины на импортные товары долго. Лидер южнокорейской оппозиционной «Объединенной демократической партии» (ОДП) Ли Чжэ Мен полагает, что США не смогут долгое время выдерживать высокие пошлины на импортные товары. По его словам, «тарифная война — нежелательная и не очень хорошая ситуация», и государству будет трудно продолжать в том же духе, когда цены в Соединенных Штатах начнут расти.