В Роспотребнадзоре прояснили ситуацию с гриппом птиц в России после вспышек в США

Роспотребнадзор: Вводится дополнительный мониторинг за гриппом птиц

В Роспотребнадзоре прояснили ситуацию с гриппом птиц в России после вспышек в США. Как сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве, в стране вводится дополнительный мониторинг за распространением вируса.

По данным ведомства, в 2024 году в мире было зарегистрировано более 1,2 тысячи вспышек гриппа среди диких птиц и около 2 тысяч случаев — среди домашней птицы. Инфекция затронула 68 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также достигла Антарктиды.

Как уточнили в санитарной службе, выявленные у коров и людей вирусы на молочных фермах США содержали мутации адаптации к млекопитающим, что «свидетельствует о нарастании риска межвидового перехода этого вируса от млекопитающих к человеку» и вызывает беспокойство.

В связи с этим в России решили ввести дополнительный мониторинг за гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров. С конца 2024 года в России исследовали 11,6 тысячи проб материала от крупного рогатого скота, в частности, были отобраны пробы молока и биоматериала работников, ухаживающих за животными.

«В исследованных пробах генетического материала вирусов гриппа птиц не найдено», — заключили в санитарной службе.

Летом 2024 года Россия запретила импорт и транзит продукции птицеводства из США на фоне распространения там гриппа птиц.

