Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:22, 20 февраля 2025Экономика

В России назвали дешевеющий второй год подряд продукт

РИА Новости: Гречка дешевеет в России второй год подряд
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Гречка в России дешевеет второй год подряд — в начале 2025-го ее медианная цена (когда одна половина товара в выборке дешевле, а другая — дороже) составила 81 рубль за килограмм, оказавшись на три процента ниже уровней годичной давности. Об этом со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает РИА Новости.

Среди причин такой динамики аналитики называют влияние рекордного урожая 2022-2023 годов и большой объем запасов. При этом в указанный период покупок гречки стало в РФ больше год к году на пять процентов.

Отмечается, что цены на этот продукт вероятно «останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия», а после этого вырастут на фоне сокращения посевов в 2024-м.

Ранее в четверг стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект об усилении государственного регулирования розничных цен на социально значимые продукты. Его авторы предлагают ввести понятие «ценового коридора» для продовольственных товаров первой необходимости из списка, утвержденного правительством, то есть минимальную и максимальную цены. Такую меру депутаты считают нужным начать применять в случае, если какой-то товар подорожает в рознице на пять и более процентов за 30 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

      Банк России оценил масштабы кредитного мошенничества

      В российском городе нашли две мумии в залитой кипятком квартире

      На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

      В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

      В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

      iPhone 15 рекордно подешевел

      В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

      Посольство Израиля в России приспустило флаг

      Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше