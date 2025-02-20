В России назвали дешевеющий второй год подряд продукт

РИА Новости: Гречка дешевеет в России второй год подряд

Гречка в России дешевеет второй год подряд — в начале 2025-го ее медианная цена (когда одна половина товара в выборке дешевле, а другая — дороже) составила 81 рубль за килограмм, оказавшись на три процента ниже уровней годичной давности. Об этом со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает РИА Новости.

Среди причин такой динамики аналитики называют влияние рекордного урожая 2022-2023 годов и большой объем запасов. При этом в указанный период покупок гречки стало в РФ больше год к году на пять процентов.

Отмечается, что цены на этот продукт вероятно «останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия», а после этого вырастут на фоне сокращения посевов в 2024-м.

Ранее в четверг стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект об усилении государственного регулирования розничных цен на социально значимые продукты. Его авторы предлагают ввести понятие «ценового коридора» для продовольственных товаров первой необходимости из списка, утвержденного правительством, то есть минимальную и максимальную цены. Такую меру депутаты считают нужным начать применять в случае, если какой-то товар подорожает в рознице на пять и более процентов за 30 дней.

