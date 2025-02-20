В российском регионе подсчитали причиненный волками экономический ущерб

В Якутии ущерб, причиненный оленеводству волками, оценили в 200 млн рублей

Свыше 10,6 тысячи оленей в Якутии подверглись нападению волков в прошлом году, что причинило ущерб экономике более чем в 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на представленные в республиканском парламенте данные сообщает ТАСС.

Как следует из подсчетов, показатель травежа оленей вырос в 2024-м на 1856 голов, а общий уровень недополученных доходов, исходя из средней себестоимости животных в 19 тысяч рублей, составил 201,8 миллиона рублей. Также от хищников пострадали 344 представителя крупного рогатого скота и лошадей, что добавило к потерям региона еще 44,3 миллиона.

Как стало известно от представителей властей, в Якутии насчитывается около девяти тысяч волков, а численность бурых медведей выросла до 19 тысяч. На фоне этого замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Николай Додохов указал на важность увеличения финансирования закупки волчьих шкур, на которую в 2025 году выделено более 2,5 миллиона рублей. Сумма снизилась в сравнении с 2023-м и 2024 годами, когда она составляла 15 и 10 миллионов соответственно, отметил чиновник.

О ежегодном ущербе от нападений волков в 200 миллионов рублей ранее заявляли и в Забайкальском крае. Там по данным местных властей популяция этих хищников составляет более 6,5 тысячи особей, что превышает допустимый уровень в 3,5 раза.

