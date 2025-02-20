Вице-президент США потребовал от мужчин научиться шутить

Вице-президент США Вэнс назвал Трампа смешным и потребовал других мужчин шутить

Самым главным преимуществом президента США Дональда Трампа как политика является тот факт, что он смешной, и другим мужчинам также следует научиться это делать, так как это позволяет завоевать симпатии. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на конференции «Консервативных политических действий» (CPAC), передает Fox News на своем YouTube-канале.

«В чем суть мужественности? Ответов может быть множество. Но когда я думаю о своих друзьям, нам очень нравится шутить и смеяться», — рассказал политик.

Вэнс добавил, что Трамп завоевывает популярность среди молодежи за счет своего юмора. Кроме того, он подчеркнул, что хорошие шутки являются отличным способом быть независимым от чужого мнения и манипуляций средств массовой информации.

Ранее Вэнс заявил, что прочность альянсов США со странами Европы будет зависеть от выбранного европейцами политического курса. По словам вице-президента США, некоторые страны Европы в значительной степени зависят от американской финансовой поддержки. В частности, он привел в пример Германию.