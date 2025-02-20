Военная прокуратура помогла участнику СВО получить выплаты на 200 тысяч рублей

Военная прокуратура помогла участнику СВО из Московской области получить выплаты

Участник специальной военной операции (СВО) из Московской области смог получить дополнительную денежную выплату на сумму свыше нескольких сотен тысяч рублей после вмешательства военной прокуратуры. Об этом сообщает «360».

Отмечается, что военный из Подмосковья не мог получить выплату несколько месяцев. В итоге ему оказала помощь 42 военная прокуратура гарнизона.

«После рассмотрения случая задолженность перед военнослужащим полностью погасили — он получил более 200 тысяч рублей», — говорится в статье.