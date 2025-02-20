Врачи раскрыли оптимальную порцию блинов на Масленицу

Врачи назвали порцию из четырех блинов оптимальной на Масленицу

Оптимальная порция блинов на Масленицу составляет четыре блина, такое количество позволит не допустить переедания. Об этом «Известиям» рассказали врачи.

По словам основателя и научного руководителя сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, жирная пища приводит к выбросам желчи в организме. Она отметила, что большое количество съеденных блинов способно спровоцировать обострение у людей с проблемами желчевыводящих путей.

Врач-диетолог и эндокринолог Джанета Барлакова добавила, что блины можно сделать менее калорийными. Для этого следует не добавлять в тесто продукты с пониженной жирностью, ржаную и гречневую муку. Также она призвала отказаться от добавления сахара.

Ранее глава Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова раскрыла способы приготовить полезные для здоровья блины на Масленицу. По ее словам, блины стоит печь с добавлением цельнозерновой муки, а также избегать избыточного использования масла при жарке.