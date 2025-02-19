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08:00, 19 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали способы приготовить полезные для здоровья блины на Масленицу

Эксперт Роскачества Махова: Блины на Масленицу можно печь из цельнозерновой муки
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Блины на Масленицу стоит печь с добавлением цельнозерновой муки, а также избегать избыточного использования масла при жарке, чтобы сделать блюдо более полезным для здоровья, рекомендовала в разговоре с «Лентой.ру» руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

«Стоит соблюдать умеренность в порциях, чтобы избежать переедания. Начинайте с небольшого количества блинов и добавок к ним. Это позволит насладиться вкусом, насытиться и не перегрузить организм, — сказала эксперт. — Также стоит добавлять в качестве начинки больше здоровой и растительной пищи, чтобы сбалансировать рацион».

В частности, Махова посоветовала использовать овощи, фрукты, бобовые и злаки, которые не только богаты витаминами и минералами, но также содержат клетчатку, поддерживающую чувство сытости.

«Приготовление блинов можно разнообразить, используя более здоровые ингредиенты. Например, заменить часть муки на цельнозерновую или добавить в тесто измельченные семена льна или чиа. Это позволит не только улучшить питательную ценность, но и добавит вкусу интересных оттенков, — объяснила собеседница «Ленты.ру». — При жарке блинов старайтесь не использовать слишком много масла, чтобы они не получились слишком калорийными».

Эксперт также рекомендовала не жарить блины на слишком сильном огне — это поможет избежать образования вредных веществ.

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