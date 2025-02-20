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19:17, 20 февраля 2025Ценности

Яна Рудковская объяснила странные изменения во внешности Тимоти Шаламе

Рудковская объяснила изменения во стиле Тимоти Шаламе отношениями с Дженнер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский продюсер Яна Рудковская высказалась об изменениях во внешности американского актера Тимоти Шаламе. Пост появился в ее личном Telegram-канале.

Знаменитость обратила внимание, что в последнее время, а именно, после начала отношений с телезвездой Кайли Дженнер. Шаламе стал выглядеть странно. «Говорят, что настоящая любовь человека раскрывает, он хорошеет и расцветает. По Тимоти этого не скажешь. Какой красивый был мальчик, опрятный и выглаженный. Сейчас стал странный во всем — от прически пикси и усиков до стиля подростка», — объяснила она свою позицию.

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При этом Рудковская напомнила, что раньше выходы актера в свет всегда были самыми ожидаемыми и обсуждаемыми. «Костюмы по фигуре, небрежные кудри, лаконичность, кожа. Все без мешковатого оверсайза, только шелк, бархат, вышивка и необычные украшения, — подытожила она. — Теперь же это что-то несуразное и не подходящее почти 30-летнему мужчине».

В то же время Дженнер, по мнению продюсера, в отношениях с Шаламе только похорошела и стала естественнее.

В ноябре 2024 года Яна Рудковская вышла в свет в прозрачном платье.

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