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08:01, 20 февраля 2025Из жизни

Женщина рассказала про сбывшийся вещий сон о смерти мужа

В Таиланде женщина увидела вещий сон о смерти мужа за три дня до его гибели
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Varuth Pongsapipatt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Таиланде жительнице провинции Накхонпханом приснился вещий сон о смерти мужа. Об этом пишет The Thaiger.

Несчастный случай с Пираполом Фокапанитом случился 18 февраля. Мужчина занимался ремонтом и перепланировкой дома. Во время работ на него обрушилась стена ванной. Фокапанит сумел сам выбраться из-под обломков. Его срочно повезли в больницу, однако в дороге он потерял сознание. Как выяснилось, он получил тяжелые травмы внутренних органов. Спасти его не удалось.

Жена тайца, Нипапорн Фокапанит, рассказала, что за три дня до случившегося увидела вещий сон о его смерти. В ее сне мужчина был одет в ту же рубашку, в которой занимался ремонтом муж. Тайка проснулась в слезах и рассказала ему о сне, однако он проигнорировал ее слова. Женщина утверждает, что он знал о ее даре предвидеть будущее, однако в этот раз не прислушался к ней.

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Ранее сообщалось, что во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну. Сон увидела одна из волонтерок, искавших пострадавшего.

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