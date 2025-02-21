14 населенных пунктов в российском регионе отрезало от мира из-за лавины

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без дорожного сообщения из-за лавины

В Дагестане 14 населенных пунктов отрезало от мира после схода лавины. Об этом сообщает госавтоинспекция российского региона в своем Telegram-канале.

Жители остались без дорожного сообщения — движение транспорта временно приостановили из-за схода лавины на 18-м километре автодороги «Тлярата–Камелюх».

«Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути. Безопасность — наш приоритет, и мы призываем вас следить за обновлениями о состоянии дорожной ситуации и рекомендациями», — посоветовали жителям пострадавших населенных пунктов в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасности лавин жителей Сочи. Синоптик также рассказал, что в ближайшие дни в Сочи столбики термометров покажут плюс три-пять градусов в дневные часы и от минус одного до плюс четырех в ночные.