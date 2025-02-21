Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:34, 21 февраля 2025Экономика

14 населенных пунктов в российском регионе отрезало от мира из-за лавины

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без дорожного сообщения из-за лавины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Freepik

В Дагестане 14 населенных пунктов отрезало от мира после схода лавины. Об этом сообщает госавтоинспекция российского региона в своем Telegram-канале.

Жители остались без дорожного сообщения — движение транспорта временно приостановили из-за схода лавины на 18-м километре автодороги «Тлярата–Камелюх».

«Просим вас воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути. Безопасность — наш приоритет, и мы призываем вас следить за обновлениями о состоянии дорожной ситуации и рекомендациями», — посоветовали жителям пострадавших населенных пунктов в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасности лавин жителей Сочи. Синоптик также рассказал, что в ближайшие дни в Сочи столбики термометров покажут плюс три-пять градусов в дневные часы и от минус одного до плюс четырех в ночные.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз решил внести «Ленту.ру» в новый пакет санкций. Кто еще оказался в этом списке?

      Названы опасные для полных людей упражнения

      В российском регионе после столкновения с тремя авто перевернулась скорая

      Россиянка побывала на Шри-Ланке и назвала главные минусы отдыха в стране

      В Китае обнаружили новый коронавирус

      Владельцев старых долларов предупредили о рисках

      Рубио назвал необсужденную США и Россией тему на встрече в Эр-Рияде

      Внуки Пугачевой разругались из-за места жительства

      14 населенных пунктов в российском регионе отрезало от мира из-за лавины

      Российский командир рассказал об активизации ВСУ с морозами в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше